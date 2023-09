23 Kennzeichenabnahmen bei Schwerverkehrskontrollen

Die Kontrollen am Montag waren von Beamten der Landesverkehrsabteilung, der Autobahnpolizeiinspektionen Altlengbach, Krems und Melk sowie von Technikern des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung durchgeführt worden.

Ein besonders schwerwiegender Fall war der Polizei zufolge jener eines Klein-Lkw-Gespannes mit slowakischer Zulassung, das von einem 49-jährigen Slowaken gelenkt wurde. Am Zugfahrzeug funktionierten die Bremsen an der zweiten Achse nur mangelhaft, am gezogenen Anhänger überhaupt nicht. Besonders auffallend war zudem ein fehlendes Rad an einer Anhängerachse.