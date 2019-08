Neuer Minister, neue Chance. Nach diesem Motto plant die SP zusammen mit der ARBÖ-Ortsgruppe einen weiteren Anlauf für Tempo 100 auf dem etwa fünf Kilometer langen Stadt-Abschnitt der Westautobahn. „Für die Bevölkerung wäre das ein enormer Gewinn. In allen anderen Landeshauptstädten geht es ja auch“, betont Stadtrat Harald Ludwig.

Gelingen soll es dieses Mal mit anderen Schwerpunkten. So möchten sich die Sozialdemokraten nicht mehr auf das Thema Feinstaub versteifen. „Die Luftgüte ist in St. Pölten zum Glück besser geworden. Das war aber schlussendlich ausschlaggebend, warum Tempo 100 bislang nicht gekommen ist“, weiß Ludwig. Stattdessen möchte man nun vermehrt den Lärm als Argument für eine Temporeduktion ins Spiel bringen.

Bestätigt sieht sich ARBÖ-Vorsitzender Stadtrat Walter Hobiger durch die Asfinag. Sie investiert bis 2020, wie berichtet, 1,4 Millionen Euro, um im Bereich Spratzern die Lärmschutzwand zu erhöhen. „Das zeigt, dass die Lärmbelastung laut Messungen in diesem Bereich zu hoch ist. Eine Reduktion des Tempolimits würde die Abrollgeräusche weiter minimieren“, meint Hobiger.

Er schickt in den kommenden Tagen ein Schreiben an den derzeitigen Verkehrsminister Andreas Reichhardt. Darin thematisiert wird auch die Sicherheit. „Zwischen S 33 und St. Pölten-Süd herrscht eine hohe Verkehrsbelastung. Tempo 100 würde da helfen“, so Hobiger, der auf deutsche Autobahnen verweist: „Auch dort gibt es bei Abfahrten und Gefahrenstellen Geschwindigkeitsbegrenzungen.“

Die Chance, dass Tempo 100 aber noch in der Übergangsregierung umgesetzt wird, ist gering. Minister Reichhardt lässt beispielsweise auch die Tempo-140-Teststrecken aufrecht und dem neuen Verkehrsminister die Wahl, wie er weiter damit umgehe. Auch wenn es vor Erhalt des Briefes keine offizielle Stellungnahme aus dem Ministerium gibt, ist zu erwarten, dass Reichhardt auch ähnlich mit Tempo 100 umgehen werde. „Wir hoffen dann eben auf volle Unterstützung der künftigen Vertreter auf Bundesebene“, so Ludwig.