St. Pöltner Volksfest-Rückkehr mit neuem Festwirt

Nur noch ein paar Mal schlafen, dann gibt‘s wieder ein Volksfest in St. Pölten. Jetzt steht auch das Programm.

Bieranstich ist am Freitag, 3. Juni, um 21 Uhr im neuen Festzelt, wo heuer „Da Wirt 4s Fest“ ausschenkt. Auf der Bühne stehen dort am ersten Wochenende die Dirndl Rocker, die Alpenkracher und die Highlights. In der Edelweiss Alm sorgt ab 17 Uhr DJ Marco Mzee für Stimmung.

Für spätere Stunden gibt es an fünf Tagen den Volksfest-Club im La Boom. Im Vergnügungspark stehen neben Crazy Mouse & Co. heuer für Mutige erstmals Disco Loco und The Avengers.

Mit dabei sind wieder viele regionale Gastronomen und Vereine im Bacchushain. Auf der Bühne dort spielen heimische Bands auf.

Geöffnet ist bis 12. Juni meist bis 0 oder 2 Uhr. Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage.

