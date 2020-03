Die bäuerlichen Direktvermarkter aus der Region glänzten einmal mehr bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg mit ihren Produkten. 163 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sowie sechs Kategorie-Sieger gingen in den Bezirk, 19 Medaillen direkt in die Landeshauptstadt. Stark vertreten waren die Produzenten wie gewohnt bei Trink- und Essbarem aus den Früchten der Region. Die Vielfalt der hergestellten Köstlichkeiten geht aber mittlerweile weit darüber hinaus.

In einer ihrer Domänen holte sich die Landwirtschaftliche Fachschule Pyhra wie im Vorjahr einen Kategorie-Sieg. Eine Goldene Birne gab es heuer für den Apfel-Johannisbeersaft. Garniert wird der Erfolg mit sechs weiteren Medaillen für Saft, Most und Brände. Saftig war auch die Ausbeute von Rudolf Maierhofer aus Karlstetten mit neun Medaillen sowie der Weinkultur Preiß in Theyern mit acht Medaillen.

Walter Widmann aus Altlengbach war heuer gleich zweifach siegreich: Prämiert wurde von der Jury nicht nur sein Apfel-Holundersaft mit einer Goldenen Birne. Er kürte sich mit seinem geräucherten Rindfleisch auch zu einem der Speck-Kaiser.

Ausgezeichnetes aus Fleisch wird ebenso in Schweinern produziert. Die Blutwurst von Franz und Martina Schalhas darf nun ein Goldenes Blunz‘nkranzl zieren. Ohne Sieg aber mit je zehn Medaillen schnitten hier auch Nemetz Fleisch mit Schmankerln vom Mangalitza-Schwein und Bauermax Markus Kinast aus Eichgraben bestens ab.

Strudeln und Nudeln aus dem Dirndltal

Zwei weitere Sieger stammen aus dem Pielachtal. Ganz vorne sind allerdings Produkte, die einem beim für Fruchtiges und Hochprozentiges bekannten Dirndltal wahrscheinlich nicht als erste einfallen. Mit einem Mohnstrudel sicherten sich Maria und Fritz Daxböck aus Kirchberg einen Brot-Kaiser. Die Weinburger Brigitte und Peter Leputsch schafften es mit Spiralen zum Pasta-Kaiser.