Diese Schmankerl kann man in St. Pölten genießen

Bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg regnete es wieder Auszeichnungen für Betriebe aus St. Pölten und Umgebung (die NÖN berichtete). Ihre Produkte bieten viele auf den Märkten in der Landeshauptstadt feil. Ein Stamm-Standler am Domplatz ist der Betrieb Gatterer aus dem Pielachtal. Gleich vier Produkte der Familie erhielten Medaillen. Der Dirndlsirup stach sogar als bestes Produkt in der Kategorie Sirup hervor und holte sich die „Goldene Birne“. Schon seit über 20 Jahren produziert und verkauft der Familienbetrieb den Sirup. Die Dirndln müssen laut Junior-Chefin Magdalena Stern auf jeden Fall vollreif sein, um Produkte in Top-Qualität herzustellen. „Wir haben experimentiert, um da die ideale Methode zu finden“, sagt Stern. Ein Teil der Dirndln stammt aus dem eigenen Dirndlgarten, der andere Teil wird aus dem gesamten Pielachtal zugekauft.

Cornelia Gonaus und Carina Grois verkaufen für die Familie Gatterer am St. Pöltner Markt. Foto: Katharina Schrefl

Ein weiterer Kategorie-Sieger ist mit dem Betrieb Schalhas am St. Pöltner Markt vertreten. Franz und Martina Schalhas holten sich zum wiederholten Mal das „Goldene Blunz’nkranzl“, dieses Mal für die Wildererwürstel. Gibt es dafür ein besonderes Geheimnis? „Nein, jahrelange Erfahrung und besondere Geduld beim Abschmecken“, verrät Franz Schalhas sein Erfolgsrezept.

Joe Kranawetter verkauft sein Turopolje-Fleisch samstags beim Wochenmarkt am Domplatz. Foto: Nadja Straubinger

Doppelter Speckkaiser ist Joe Kranawetter mit seinem Turopolje-Fleisch, das er samstags am Domplatz verkauft. Sowohl sein „breakfast bacon“ als auch seine ostungarischen Bratwürstel wurden ausgezeichnet. „Uns hat diese standardisierte Bewertung interessiert. Wir wissen, die Produkte kommen gut an bei der Kundschaft. Aber was sagen Fachleute?“, so Kranawetter bei einem Plausch am Markt. Das Besondere an den Turopolje-Schweinen: Die Rasse ist seit 200 Jahren unverändert: „Das ist das gleiche Fleisch, das Maria Theresia gegessen hat.“

Prämierte Säfte direkt von den Produzenten

Nicht auf den Märkten vertreten, aber im Stadtgebiet von St. Pölten zu Hause, ist die Familie Gunacker. Ihr Apfelsaft Gala holte sich eine Goldmedaille, ebenso der Apfelcider. Und dieser Erfolg war nicht das erste Mal: Stolz präsentiert werden die zahlreichen Medaillen aus den vergangenen Jahren in ihrem Hofladen. „Unser Apfelsaft ist sortenrein und Bio-zertifiziert. Wir achten darauf, dass die Qualität stimmt“, sagt Karl Gunacker. Gepresst wird der Saft übringens vom oben genannten Betrieb Gatterer. Ihre Verkaufsstube bei ihrem Hof in Nadelbach ist jeden Freitag von 13 bis 19 Uhr für den Ab-Hof-Verkauf geöffnet.

Gleich zwei Goldene Birnen gab es für Andrea und Stephan Götzinger aus St. Georgen, die ebenfalls ab Hof sowie in Wilhelmsburg bei den Hoflieferanten und am Hauptplatzl verkaufen. Der ausgezeichnete Apfel-Holunder war eine heurige Neukreation, der Apfel-Karottensaft bereits bekannt und beliebt. Die St. Georgener experimentieren immer wieder gerne. Über die Auszeichnung war die Freude groß. Andrea Götzinger erzählt: „Es ist immer etwas Besonderes, wenn die Post kommt mit dem großen Umschlag und dann denkt man sich schon, das könnte die Prämierung sein.“

