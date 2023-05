Ab Juli: Hilfe für alltägliche Angelegenheiten

In der Vergangenheit gab es immer wieder Anlässe, die Bürgermeister Stefan Gratzl auf die Idee eines Help Café brachten. „Konkret geht es darum, dass Freiwillige älteren Menschen bei der Bewältigung verschiedenster Dinge helfen“, äußert der Ortschef.

Diese Sachen können Antragstellung für Heizkostenzuschuss, Support rund um die Bedienung des Handys oder Computers sein. Rechtliche Beratungen oder ähnliches werden nicht geleistet.

„Die Welt wird immer digitaler und gerade ältere Menschen tun sich hier schwer. Dem soll Abhilfe geleistet werden“, so Gratzl weiter. Start für das Café ist am 7. Juli um 15 Uhr. Einmal pro Monat werden die Senioren und Seniorinnen ins Gasthaus Dangl eingeladen um ins Help Cafe zu kommen und dort entsprechend bei verschiedensten Anliegen unterstützt zu werden.

Die Hilfsbereitschaft der freiwilligen Helfer ist sehr groß. „Das freut mich wirklich sehr, dass die Nächstenhilfe bei uns so groß geschrieben wird“, ist Stefan Gratzl stolz.

