Dabei wurden knapp 11 Kilometer neue Schienen verlegt, 9.000 neue Schwellen eingebaut sowie 22.500 Tonnen Gleisschotter erneuert und 19.500 Tonnen Schüttmaterial verarbeitet.

Gleichzeitig wurden diverse Arbeiten an Grabenmauern, Durchlässen und Brücken durchgeführt und Bewuchs, der den Bahnbetrieb beeinträchtigt, entfernt. Außerdem wurde der Bahnsteig in der Haltestelle Unterradlberg modernisiert. Investiert wurden ca. 12,5 Millionen Euro.

Während der intensivsten Phase war zum Verlegen neuer Gleise ein Schienenersatzverkehr zwischen St. Pölten und Herzogenburg notwendig. Diese Arbeiten werden am 1. September beendet und ab Montag können - pünktlich zum Schulbeginn - wieder alle Züge planmäßig geführt werden.

Radtramper wieder auf gewohnter Route unterwegs

Ab Montag, 2. September, können auch die Radtramper-Züge wieder, wie gewohnt, bis Ende Oktober vom Wiener Franz-Josephs-Bahnhof über Klosterneuburg, Tulln, Herzogenburg nach St. Pölten bzw. umgekehrt geführt werden.

ÖBB, Kajetan Steiner

Während der Streckensperre von 29. Juni bis 1. September mussten diese beiden REX-Verbindungen über die Westbestandstrecke von Wien Westbahnhof über Hütteldorf und Rekawinkel nach St. Pölten umgeleitet werden. Fahrgäste, die den Radtramper nutzen wollten, mussten ihre Reise in dieser Zeit somit entweder am Wiener Westbahnhof starten/beenden oder in den Stationen von Wien Franz-Josephs-Bahnhof bis Herzogenburg in dafür bereitgestellte Schienenersatzverkehrsbusse ein-/aussteigen, die den Anschluss zum Radtramper in St. Pölten herstellten.