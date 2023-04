25 Betreuungsplätze für Kinder ab dem 1. Geburtstag in St. Pölten

Nach dem Beschluss der Erweiterung des Kindergartenprojekts in der Ludwig-Stöhr-Gasse mit einer Kleinkindergruppe fiel auch dieses Monat ein wichtiger Beschluss für St. Pöltner Eltern: Insgesamt 25 Betreuungsplätze werden ab September in St. Pölten für Kinder ab einem Jahr zur Verfügung stehen.

Im Kindergarten in der Wiesnergasse in Wagram steht ein Raum im Erdgeschoß für maximal zehn Kinder zur Verfügung, im Obergeschoß im Kindergarten in der Karl-Pfeffer-Gasse ein Raum für maximal 15 Kinder. Mehr als 50.000 Euro werden die Adaptierungen kosten. Der zusätzliche Personalaufwand wird mit 170.000 Euro beziffert. Ab 4. September geht es los.

Mittels Resolution wird die Landesregierung aufgefordert, Städte und Gemeinden finanziell so auszustatten, dass ab dem Jahr 2026 flächendeckend Kindern ab dem ersten Lebensjahr ein Betreuungsplatz in NÖ Landeskindergärten und kostenlose Nachmittagsbetreuung angeboten werden kann. „Wir zeigen in St. Pölten vor, wie es geht“, betont Vizebürgermeister Harald Ludwig.

Kritik von der FPÖ

„Durch den erhöhten Bedarf an Betreuungspersonen wird auf schlecht qualifiziertes Personal zurückgegriffen“, meint Gemeinderätin Irene Höfner. Sie wünscht sich eine Unterstützung nach dem Berner Modell, bei dem Eltern eine Wahlmöglichkeit haben, weil sie auch zu Hause unterstützt werden.

Gemeinderat Michael Kögl bezeichnet dieses Modell als Herdprämie und auch Stadträtin Renate Gamsjäger (beide SPÖ) betont: „Derzeit gibt es keine Wahlmöglichkeit. Entweder man zahlt viel Geld oder man verzichtet darauf, arbeiten zu gehen. Wir schaffen diese Wahlmöglichkeit.“

