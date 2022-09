Park&Ride-Anlage vor allem für Auspendler gedacht

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Vergangene Woche wurde die neue Park&Drive-Anlage St. Pölten Ost eröffnet. Sie soll Pendlerinnen und Pendlern ermöglichen, Fahrgemeinschaften zu bilden.

Doch wie sieht es mit der Lup-Anbindung aus, kam nach der Präsentation schnell die Frage auf. Derzeit besteht keine Haltestelle in nächster Nähe und das wird sich auch wohl so bald nicht ändern. Das liegt an der Kurzfristigkeit der Planung, wie der Magistrat erklärt: Laut Landesstraßenplanung wurden landesweit kurzfristig Standorte für Park& Drive Anlagen gesucht.

Hintergrund sei unter anderem die geänderte Parkpickerl-Situation in Wien. Mit den Park&Ride-Anlagen wollte das Land schnell reagieren und eine Möglichkeit bieten, die Fahrtenanzahlen reduzieren.

Ziel der Park&Ride-Anlage sei also vor allem, von dort weg die Bildung von Fahrgemeinschaften für Auspendler zu ermöglichen.

"Die Kurzfristigkeit der Maßnahme und die begrenzte Grundverfügbarkeit ließ eine Kombination der Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln an diesem Standort nicht zu", heißt es von der Stadt. Aber: "Im Rahmen der nächsten Regionalbusausschreibung soll künftig versucht werden, verstärkt auf die entstandenen oder geplanten P&D Anlagen Rücksicht zu nehmen."

