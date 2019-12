Die Meldung, dass 7.000 Tonnen sizilianischer Müll auf die Deponie am Ziegelofen gebracht wird, sorgt für hohe Wellen in der Bevölkerung. Die Stadt soll, laut Bürgermeister Matthias Stadler, nicht davon informiert worden sein und distanziert sich ausdrücklich vom Müllimport.

Martin Gruber-Dorninger Resolution gegen Müll-Import

„Ich habe selbst aus den Medien davon erfahren“, erklärt Stadler, der auch keine weitere Auskunft über die Art des Mülls geben kann. Es hagelte Kritik von den Grünen, und in einem offenen Brief wandte sich die ÖVP an den Bürgermeister und forderte einige Klarstellungen. Der Gemeinderat hatte vor etwas mehr als einem Jahr dem Verkauf der Deponie an Johann Zöchling zugestimmt.

St. Pölten/Hainfeld Sizilianischer Müll: Stadt nicht offiziell informiert

Stadler betont, dass die Kompetenz bei grenzüberschreitender Müll-Anlieferung beim Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus liege. Das bestätigt auch Michael Bartmann, Leiter der Abteilung Wirtschaft, Tourismus & Technologie vom Land NÖ: „Eine Bewilligung zur grenzüberschreitenden Verbringung unterliegt sehr strengen Kontrollen. Bewilligungen werden nur erteilt, sofern für solche Abfälle eine geeignete umweltgerechte Entsorgung oder Verwertung sichergestellt ist.“

Aufregung um Abfall Italienischer Müll stinkt den Grünen

Deponie-Betreiber Zöchling sieht keinen Grund, die Stadt von einem solchen Mülltransport vorab zu informieren. „Das ist ein Geschäft wie jedes andere und passiert andernorts genauso. Vor zwei Jahren wurde Hausmüll aus Neapel in Dürnrohr entsorgt“, so Zöchling.

St. Pölten/Hainfeld Sizilianischer Müll kommt auf St. Pöltner Deponie

Stadler fordert nun alle Gemeinderäte dazu auf, bei der nächsten Sitzung eine Resolution zu unterstützen. Darin wird gefordert, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, „damit derartige Unsinnigkeiten, wie Mülltransporte quer durch Europa, aber auch die zahllosen Tiertransporte, künftig unterbunden werden können“, so Stadler.