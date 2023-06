Lastkrafttheater in St. Pölten fiel Regen zum Opfer

Dabei hatte alles so gut begonnen. Das Publikum strömte zahlreich in den Südpark, um „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon auf der Lkw-Bühne zu sehen. Es mussten sogar noch Sessel nachgestellt werden. Das Team rund um die Masterminds des Lastkrafttheaters David Czifer und Max Mayerhofer sorgte noch für die ersten Lacher, doch dann setzte der Regen ein. „Wir konnten leider nur ein Drittel spielen, dann mussten wir abbrechen“, bedauert David Czifer. Traurig, denn heuer feiert das Lastkrafttheater sein zehnjähriges Bestehen.

Die nächsten Vorstellungen finden am 21. Juni um 19.30 Uhr in Raabs/Thaya und am 22. Juni ebenfalls um 19.30 Uhr in Kottingbrunn statt. Mehr dazu unter www.lastkrafttheater.com