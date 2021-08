Nur weil ein Motorrad alt ist, heißt das nicht, dass es außer Mode sein muss. Mit lauten Motoren und perfekt polierten Felgen kamen rund 35 Zweirad-Enthusiasten nach Kasten zum Oldtimer-Treffen. Das Besondere heuer war, dass statt der ganz normalen Ausfahrt ein Rennen auf dem Programm stand.

„Die Idee ist ursprünglich im Wirtshaus entstanden, weil wir in der Umgebung so viel alte Maschinen haben und die auf die Straße bringen wollten“, erklärt Veranstalter Hermann Hinterwallner. Beim ersten Treffen seien nicht viel mehr als zehn Leute gekommen. Beim diesjährigen fünften Jubiläum waren über 30 Biker am Start. „Wir haben mittlerweile Teilnehmer aus ganz Niederösterreich“, freute sich Hinterwallner.

Das Rennen fand dabei nicht auf Basis von Bestzeiten statt, sondern es wurde eine ausgewählte Runde von jedem Fahrer zweimal gefahren. Der Pilot mit dem geringsten Zeitunterschied zwischen den zwei Runden ging als Sieger hervor. Mitmachen konnten alle Motorräder bis zum Baujahr 2001. Der Sieger hat gerade einmal eine Sekunde Unterschied zwischen seinen zwei Runden.

Vor und nach dem Rennen sorgte das Gasthaus Gwörthwirt für die Verpflegung. Für alle Starter gab es einen Grillteller und ein Getränk, welches meisten Bier hieß. Das Gasthaus ist in der Region für seine Bikerliebe bekannt und war auch heuer wieder gerne bereit, seinen Parkplatz für das Treffen bereitzustellen.