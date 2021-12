St. Pöltner Florian Krumböck wird Bundesrat

NÖN: Sie sind seit Hans Jörg Schelling der erste ÖVP-Abgeordnete aus der Landeshauptstadt. Ist das eine besondere Herausforderung für Sie?

Florian Krumböck: Dass die Stadt St. Pölten wieder einen ÖVP-Abgeordneten hat, ist ein klares Zeichen für ein engeres Miteinander von Stadtpartei und Landespartei, aber auch von Stadt und Bezirk. Denn ich sehe mich selbstverständlich als Vertreter aller knapp 200.000 Einwohner von Stadt und Bezirk St. Pölten in der Zukunftsregion St. Pölten.

Welche neuen Akzente wollen Sie inhaltlich setzen?

Krumböck: Die Region ist so groß und so vielfältig, dass es für die vier Abgeordneten aus dem Bezirk und mich genug zu tun gibt. Meine Aufgabe sehe ich vor allem dort, wo es um die Verbindung von Bezirk und Stadt zu Bund und Land geht – das ist auch der Vorteil des Bundesratsmandats, das alle diese Bereiche abdeckt. Inhaltlich sehe ich vor allem in den Bereichen Mobilität, Jugend, Arbeitsmarkt und Wirtschaft meine Schwerpunkte. Aber ich möchte auch allen benachteiligten Menschen helfen, die sich selbst nicht helfen können.

Sie sind seit Februar VP-Klubobmann im Gemeinderat. Legen Sie diese Funktion zurück?

Krumböck: Nein, im Gegenteil. Ich engagiere mich seit 2006 politisch, bin seit 2016 im Gemeinderat und will noch viel für St. Pölten bewegen. Meine neue Funktion ist eine ideale Erweiterung meiner kommunalpolitischen Tätigkeit. Ich werde eine starke Stimme für St. Pölten sein.