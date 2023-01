„Krauthappel“ in Wilhelmsburg stellt um

Seit April 2020 betreibt die ehemalige Lehrerin Julia Bayrak ihren kleinen Laden in der Unteren Hauptstraße. Im Sortiment hat sie regionales Gemüse und Obst, ein vielfältiges Käse-, Wurst- und Fleischangebot, vegane Alternativen, Weine und mehr.

Jetzt sagt sie: „Nicht zu hohe Kosten sind der Grund meiner Fast-Schließung. Meine Einnahmen müssten doppelt bis dreimal so hoch sein, um die Fixkosten zu decken, um meine Kranken- und Pensionsversicherung zu zahlen.“ Bei einer 20- bis 30-Stunden-Woche blieben für sie an die 900 Euro übrig, meist sogar nur 400 Euro. „Als Selbstständige im Ein-Personen-Unternehmen arbeite ich nicht nur selbst, sondern auch ständig, trage viel Verantwortung und schupfe alles alleine“, erzählt sie. Ausschlaggebend sei nun gewesen, dass im Herbst die Umsätze nochmals sehr zurückgegangen sind. „Die Kundenfrequenz ist zu niedrig. Die Menschen sparen zuerst beim Essen.“

Es sei sinnvoll, sich zusammenzutun, so Bayrak, wie jetzt mit der „glanz.greißlerei“. „Ich arbeite dort ein wenig mit und habe daneben ein Anstellungsverhältnis in einem anderen Bereich angenommen. Die Kunden können im Web-Shop der ,glanz.greißlerei‘ bestellen, Verkauf ist dann jeweils Freitag ab 12 Uhr in meinem Geschäft.“

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.