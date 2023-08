Gans im Glück: Paar im Tierheim St. Pölten wieder vereint

Beide Flügel gebrochen, abgemagert, starke Infektionen. So wurde eine Gans ins Tierheim gebracht, die offensichtlich zum Sterben in freier Wildbahn ausgesetzt wurde. Drei Tage später wurde in derselben Gegend eine weitere Gans geborgen mit exakt denselben Symptomen, diesmal ein Gänserich. Beide Tiere hatten kaum noch Kraft, außer, um ihre Angst vor Menschen zu zeigen. Das stellte sogar die routinierten Tierpflegerinnen und -pfleger vor enorme Herausforderungen.

Die zuerst eingelieferte Gans quartierte das Tierheim in einem ruhigen, zum Stall umfunktionierten Nebengebäude ein. Dorthin zog dann auch der Gänserich. Die Wiedersehensfreude war enorm, berichtet das Tierheim: „Man muss das mit eigenen Augen gesehen haben, um zu verstehen, warum jedes Tier eine neue Chance verdient.“

Das Team taufte ihre Schützlinge auf Abigail und Amelio. „Die beiden blieben fortan ganz eng aneinander gekuschelt, richtig, verliebt', es war immer wieder berührend zu sehen, wie sich Amelio schützend vor seine Abigail gestellt hat, sobald Menschen ihre Herberge betreten haben“, berichtet der Tierschutzverein. Irgendwann wurden ihm aber die Pflegerinnen und Pfleger vertraut, und er legte dieses Verhalten ab.

Foto: TSV St. Pölten

Beide Gänse hatten nicht nur ihre Flügel gebrochen, es waren dort außerdem diverse Frakturen aus früherer Zeit erkennbar, die wiederum die heftigen Infektionen ausgelöst haben. Anscheinend handelte es sich hier um qualvolle Mastzucht, mutmaßt das Tierheim.

Mittlerweile geht es Abigail und Amelio wieder gut, die gebrochenen Flügel sind verheilt, die Infektionen gebannt, sie haben sogar wieder einiges an Gewicht zugelegt. Jetzt ist es an der Zeit, für das Paar einen Platz zu finden, wo sie artgerecht leben können und im Gänsemarsch Richtung einer gemeinsamen, glücklichen Zukunft watscheln. Das Tierheim ist von Montag bis Samstag 8 bis 17Uhr unter 02742/772 72 erreichbar.