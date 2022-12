Letzte Sitzung für Böheimkirchner Bürgermeister Hell

Werbung

Mitte Oktober hatte Bürgermeister Johann Hell seinen Rückzug aus allen politischen Ämtern verkündet. Nun saß er zum letzten Mal einer Sitzung des Gemeinderates vor. Nach fast 27 Jahren in diesem Gremium endet für Hell ein Lebensabschnitt. „Wir haben gemeinsam viel mitgestalten können und Böheimkirchen zu einer aufstrebenden Gemeinde gemacht. Das geht nur mit einem starken Gemeinderat, dem mein großer Dank gilt“, so Hell.

Der frühere ÖBB-Bedienstete war acht Jahre Vizebürgermeister und sieben Jahre Ortschef und leitete in dieser Zeit 62 Gemeinderatssitzungen und 78 Gemeindevorstände. Von 2008 bis 2017 saß er als Abgeordneter für die SPÖ im Nationalrat. „Mir war immer eine konstruktive und sachliche Arbeit wichtig. Im Vordergrund stand die Suche nach einem gemeinsamen Nenner zum Wohl der Gemeinde und die gegenseitige Wertschätzung auch bei gegensätzlichen Meinungen“, so Hell, der auch den Beitrag der Gemeindemitarbeiter für die positive Entwicklung der Gemeinde hervorhebt.

Ausgeglichenes Budget in letzter Sitzung beschlossen

Der letzte von Johann Hell vorgelegte Voranschlag wurde einstimmig beschlossen. Das 265 Seiten starke Budget für 2023 ist voller Herausforderungen. Die gestiegenen Kosten im Energie- und Personalbereich sowie die höheren Zinsen erfordern vorausschauendes Planen. „Da die Gemeinde in den letzten Jahren sehr vorsichtige Voranschläge erstellt und Rücklagen angelegt hat, können wir ein ausgeglichenes Budget vorlegen. Spielraum verschaffen die Einnahmen aus der Kommunalsteuer unserer starken Wirtschaftsbetriebe“, zeigt sich Bürgermeister Johann Hell zufrieden.

Auch wenn die Schulden geringfügig von 13,6 auf 14 Millionen steigen, erhöht sich die Finanzkraft der Gemeinde. Für das kommende Jahr werden Einnahmen von 12,9 Millionen und Ausgaben von 11,3 Millionen erwartet. Mit einem Überschuss von rund 1,6 Millionen ist Böheimkirchen im NÖ-Vergleich sehr gut aufgestellt.

Investitionen in Wasserversorgung, Straßen, LED und Photovoltaik

Auch wenn große Ausgaben vermieden werden, sind Investitionen von etwa 3,8 Millionen Euro geplant. Den größten Brocken macht die Wasserwirtschaft aus. „Wir investieren in Weisching 310.000 Euro und in Plosdorf und Furth 810.000 Euro in die öffentliche Trinkwasserversorgung sowie weitere 265.000 Euro in die Kanalisation“, so Hell. 440.000 Euro fließen in den Straßenbau. Für die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED-Lampen stehen 800.000 Euro bereit, allerdings wird die Umsetzung aufgrund der gestiegenen Kosten auf zwei Jahre ausgedehnt. Neue Photovoltaik-Anlagen im Kindergarten Stockhofstraße, im Freibad und beim Altstoffzentrum sollen ebenfalls helfen, Strom zu sparen.

„Die Mittel für diese Projekte kommen aus neuen Darlehen und aus Rücklagen. Sollte es im Laufe des Jahres 2023 zu gravierenden Verschiebungen auf der Einnahmenseite kommen, muss mit einen Nachtragsvoranschlag darauf reagiert werden“, so der Bürgermeister.

Rückendeckung durch alle Fraktionen

Zustimmung zum Budget kommt von den anderen Fraktionen, so etwa von Karl Herzberger von der ÖVP. „Wir leben in einer schwierigen Zeit und verstehen, dass nicht alles umgesetzt werden kann. Wir verlieren aber das Projekt Altes Stöckl nicht aus dem Auge.“

Maggie Dorn-Hayden von den Grünen lobt die verantwortungsbewusste Erstellung des Budgets. „Ich bin sehr optimistisch, dass wir wieder die Bundesförderung in ähnlicher Höhe wie 2022 erhalten werden. Einen großen Teil der 500.000 Euro würden wir gerne in nachhaltige Projekte für die Zukunft gesteckt sehen“, so die Umweltgemeinderätin.

Vizebürgermeister Franz Gugerell dankte Amtsleiter Franz Erasimus und dem Team der Buchhaltung. „Es ist beachtlich, dass trotz des schwierigen Umfeldes ein positives Budget erstellt werden konnte. Mit den vielen Investitionen in die Zukunft steigt auch der Wert der Gemeinde Böheimkirchen.“

