Böheimkirchen: Ein Bürgermeister mit Leib und Seele geht

Eine Ära ist Geschichte. Johann Hell verabschiedet sich mit Ende des Jahres aus allen politischen Funktionen. Nach 27 Jahren im Gemeinderat und acht Jahren als Bürgermeister geht mit ihm eine für Böheimkirchen durchaus erfolgreiche Amtszeit zu Ende.

Sein persönlicher Rückblick mit einem Auszug an wichtigen Projekten füllt sechs Seiten. Vieles hat Böheimkirchen geprägt, wie etwa das neue Bürgerzentrum, das einen wichtigen Akzent im neu belebten Markt setzt.

Viel passiert ist auch für eine lebenswerte Umwelt, wie beim ökologischen Projekt am Michelbach, der Neugestaltung des Parks oder bei zahlreichen Initiativen zu mehr Grünräumen. Besonders stolz ist Hell auf einen aufstrebenden Wirtschaftsstandort und auf die Vorreiterrolle Böheimkirchens bei der medizinischen und sozialen Versorgung.

„Lösung entsteht durch Zusammenarbeit“

Hell sieht das nicht allein als seinen Verdienst. „Das Team im Gemeindeamt und die Mitglieder des Gemeinderates, aber auch das Land und die Bezirksbehörde haben maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung“, so Hell, der auch im Nationalrat politische Erfahrungen sammeln durfte.

„Hier habe ich viel über den Umgang mit politischen Mitbewerbern gelernt. Für mich war in 62 Gemeinderats- und 78 Vorstandssitzungen immer die gemeinsame Lösung im Vordergrund, die durch konstruktive Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung entsteht.“

„Ich freue mich auf mehr Zeit mit meiner Familie“

Stärke von Johann Hell war seine Bürgernähe. Berührungsängste nach der Wahl eines „Roten“ waren bald ausgeräumt. „Mein Dank gilt jenen, die über das notwendige Maß hinaus sozial aktiv sind. Feuerwehren und Rotes Kreuz sorgen für unsere Sicherheit und unser Wohlergehen. Ehrenamtliche und die Jugend in unseren Vereinen sind tragende Säulen der Gesellschaft“, so Hell, dem der soziale Zusammenhalt in der Gemeinde immer besonders wichtig war.

Johann Hell war Bürgermeister mit Leib und Seele, 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche. Urlaub gab es eine Woche im Jahr. Das soll jetzt anders werden. „Ich freue mich sehr darauf, endlich Zeit für meine Familie zu haben, die viel auf mich verzichten musste. Auch der lang gehegte Wunsch einer Topothek, eines elektronischen Heimatbuchs, lässt sich nun hoffentlich verwirklichen“, so Hell über seine Zukunftspläne. Für seinen Nachfolger will er natürlich ein offenes Ohr haben. „Es ist Franz Haunold hoch anzurechnen, dass er die Verantwortung für unsere Gemeinde übernimmt“, so der scheidende Bürgermeister.

