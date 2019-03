Jahrelang hatte Kebap-Wirt Bayram Tasdelen betont, er wolle den Domplatz nicht verlassen – in der Vorwoche hat er innerhalb von zwei Tagen seinen Stand ausgeräumt und abgebaut. Die Bewilligung für seine Kebap-Hütte im Norden des Platzes war bereits seit längerem ausgelaufen, die Baupolizei hatte schon einen Abbruchbescheid.

„Damit stand ihm eine Räumung bevor, im Notfall auf Herrn Tasdelens Kosten“, ist Baudirektor Kurt Rameis froh, dass der Kebap-Wirt nun eingelenkt hat und sich den behördlichen Entscheidungen gefügt hat. „Er tut mir ja leid, weil er 14 Jahre hier seinen Kebap serviert hat. Aber hier am Platz wird es künftig keine Standln dieser Art geben, weil hier ja ein Premium-Veranstaltungsort entstehen wird.“

Die Einsicht Tasdelens kam gerade rechtzeitig: Ab 11. März werden nicht nur in der Domgasse und in der Herrengasse neue Leitungen verlegt, es wird auch am nördlichen Domplatz gegraben. Im Zuge dessen werden bis zu den Sommerferien archäologische Grabungen durchgeführt.

Tasdelen investiert in neuen Standort

Bereits 2016 hatte der Magistrat Tasdelen einen neuen Standort am Bischofsteich als Alternative zum Domplatz angeboten – bislang schlug er diese Option aus. Nun möchte Tasdelen das Angebot der Stadt annehmen, auch „wenn mich ein neuer, zeitgemäßer Stand viel kostet“. Wenn die Bestandteile in einigen Wochen geliefert sind, wird er am Bischofsteich seinen neuen Kebap-Stand eröffnen.