„Gemeinschaft ist Lokomotive“: Höllerer-Abschied mit letzter Messe

Werbung

Tränenreich war die Verabschiedung vom langjährigen Pfarrer der Pfarre Maria Lourdes. Kein Wunder, bereits 1975 kam Karl Höllerer in die Pfarre, zunächst als Kaplan. Nach kurzer Unterbrechung ging es 1990 zurück nach St. Pölten, wo er als Pfarrer übernahm.

Wichtig war ihm immer die Gemeinschaft: „Das Potenzial jeder und jedes Einzelnen hat eine derartige Vielfalt ins Pfarrleben gebracht. Wertschätzung, Offenheit und der Blick auf die Menschen am Rande waren mir immer wichtig, aber auch, dass die Menschen begreifen, die Gemeinschaft ist die Lokomotive – nicht ich.“ Deswegen sei die Pfarrgemeinde so stark, „weil die Menschen wissen, es kommt auf jeden Einzelnen an“.

Pfarrer i. R. steht bei ihm für „in Reichweite“

Schon mit 14 Jahren in der Hauptschule in Langenlois wurde Höllerer klar, „dass Gott mich als Priester braucht“. Seine Eltern arbeiteten als Weinbauern. Höllerer maturierte nach dieser Erkenntnis in Horn, schließlich folgte das Priesterseminar in St. Pölten.

„Dazwischen habe ich viele Zweifel gehabt, ich habe alle Dunkelheiten durchgemacht.“ Aber: „Ich bin immer gehalten worden von einer unsichtbaren Hand, der Herr hat mich am Schopf gepackt und die Zweifel rausgeschüttelt.“ Sein Leben lang hat er sich als Lernender begriffen: „Die Ohren müssen immer größer sein als der Mund.“

Jetzt ist er zwar Pfarrer i. R., aber, wie er bei der Verabschiedung betonte, stehe das für „in Reichweite“. Seinem Nachfolger Marian Gruber wünscht er, dass die Gemeinschaft weiter so eine Strahlkraft besitzt. Denn: „Das Miteinander und das Füreinander ist das Geheimnis einer lebendigen Pfarrgemeinde“, gibt Höllerer mit.

Gruber war seit 2008 Pfarrer von Trumau und ist außerdem Vize-Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Heiligenkreuz. Der neue Kaplan Shinoj Jose Thundathil war bisher in Purgstall. Die beiden betreuen neben der Pfarre Maria Lourdes jetzt auch die Pfarre Viehofen mit, in der Höllerer in seinem Pastoraljahr seinen ersten Posten innehatte.

Alles hängt am Menschen

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.