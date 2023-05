Wechsel beim AMS St. Pölten: Auf Thomas Pop folgt Monika Taboga

„Es waren spannende Jahre“, sagt Thomas Pop, der 36 Dienstjahre beim AMS verrichtete, zwölf davon als Leiter der Geschäftsstelle in St. Pölten. „Als ich begonnen habe, hatten wir Vollbeschäftigung“, sagt Pop, der als Jugendlichenberater im AMS Krems begonnen hat. Beim AMS Hollabrunn sammelte er Führungserfahrung als Abteilungsleiter und stellvertretender Geschäftsstellenleiter. 1994 wurde aus dem Arbeitsamt das Arbeitsmarktservice.

Nicht nur die Entwicklung des Logos sei spannend gewesen, auch den Wandel in die Köpfe zu bringen: vom Amt zu einem modernen Dienstleister. Herausfordernd war die Wirtschaftskrise 2008/2009. Die Arbeitslosigkeit stieg massiv an, viele Menschen schlitterten in die Langzeitarbeitslosigkeit. Ebenfalls stark gestiegen ist die Arbeitslosigkeit in der Corona-Krise. „Plötzlich waren es 12.400 Arbeitssuchende. Trotz der Herausforderungen konnten wir dafür sorgen, dass jeder Kunde und jede Kundin pünktlich Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe ausbezahlt bekamen. Das war eine herausragende Leistung“, lobt Pop.

Jetzt übergibt Pop an Stellvertreterin Monika Taboga, die seit 22 Jahren beim AMS tätig ist. Begonnen hat sie beim AMS Graz, wechselte 2008 als Jugendlichenberaterin nach Wien, wo sie die Abteilungsleitung und Geschäftsstellenbetreuung der AMS-Landesgeschäftsstelle übernahm. Im Oktober 2020 kam sie nach St. Pölten. Hier leitete sie das Job-Service und war stellvertretende Geschäftsleiterin der Regionalstelle.

„Ich bin verheiratet, Mutter und Karrierefrau. Die Familie ist wichtig, aber ich brenne für die Arbeit“, so Taboga, für die konsequente und effektive Vermittlung an oberster Stelle stehen. „Im Hinblick auf den Bedarf der Unternehmen an gut ausgebildetem Personal werden wir in diesem Jahr die Fachkräfteausbildung im Fokus haben“, betont Taboga. So starten seit Jahresbeginn im Arbeitsmarktbezirk St. Pölten 130 Kundinnen und Kunden eine Fachausbildung.

