Der Prüfungsstress hat ein Ende. Aktuell werden an den Höheren Schulen jetzt die Maturazeugnisse verteilt.

Die Direktoren zeigen sich zufrieden – sowohl mit dem Ablauf als auch mit den Leistungen der Schüler. Aufgrund von Corona wurde die Prüfung im Angstfach Mathematik etwas erleichtert. „Die Beispiele waren schaffbarer als in den Jahren davor, weil weniger Text war“, erzählt die Direktorin des Mary-Ward Privatgymnasiums Ulrike Pfiel. „Bis auf eine einzige Schülerin haben es alle geschafft.“

Außerdem gab es heuer einen Ersatz-Prüfungstermin für alle Schüler, die in Quarantäne oder an Covid-19 erkrankt waren. Glücklicherweise trat dieser Fall in kaum einer Schule ein. „Bei uns musste dieses Angebot niemand in Anspruch nehmen“, berichtet Gertrud Aumayr, Direktorin des BRG/BORG St. Pölten .

Erfreulich ist auch, dass die Feierlichkeiten rund um die Matura stattfinden können. Jede Schule hat ein Präventionskonzept entwickelt, um die Maturafeier abhalten zu können. Im Gymnasium Josefstraße findet die Zeugnisverteilung deshalb dieses Jahr klassenweise statt. „Das war vielleicht sogar netter und intimer“, sagt Direktorin Silvia Klimek.