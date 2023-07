Big Band brillierte unter Sternen vor Schloss Kreisbach

„In dieser Formation hatten wir hier noch kein Abschlusskonzert. Was Otto Kernstock in seiner Zeit angeboten hat, ging über Grenzen hinaus“, betonte Schlossherr Leo Renz vor dem Konzert. Kernstock, für den es die letzte Veranstaltung als Obmann der Kulturscene 3150 war, freute sich, dass so viele gekommen sind. „Der Wettergott ist uns gnädig. Aber ich bedanke mich auch bei Manfred Schönleitner, der uns im Falle des Falles die renovierte Werksküche der ÖSPAG als Austragungsort angeboten hat. Dies ist heute meine 49. Veranstaltung seit dem Beginn 2014. Wir wollten in unseren Programmen immer breitgefächert aufgestellt sein. Ich habe diese Arbeit sehr gerne getan“, so Kernstock, bevor das „Amadeus Big Band Projekt“ unter der Leitung von Franz Griesler die vielen Zuhörer vor der Anna-Kapelle begeisterte.

Der musikalische Bogen spannte sich von Sammy Nestico bis Thad Jones, die beide schon 100 Jahre alt wären, bis zu den beliebten Glenn-Miller-Melodien.

Bürgermeister Peter Reitzner überreichte Kernstock eine große Flasche Champagner mit den Worten: „Kultur hat einen großen Wert. Ich denke, Otto Kernstock hat sich einen Riesenapplaus verdient!“