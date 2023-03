St. Pölten-Ost: 14 Feuerwehren rückten 2022 zu 515 Einsätzen aus

Mit einer beeindruckenden Bilanz und zahlreichen Ehrungen ging der Tag des Abschnittsfeuerwehrkommandos St. Pölten-Ost über die Bühne. Der Abschnitt umfasst 14 Wehren aus den Gemeinden Böheimkirchen, Pyhra, Kasten, Stössing und Michelbach mit insgesamt knapp 900 Mitgliedern. 2022 mussten 515 Einsätze geleistet werden, bei denen die Kameraden mit ihren 40 Fahrzeugen über 3.600 Stunden freiwillig unterwegs waren.

Wehren legen großen Wert auf Nachwuchsarbeit

„Großen Wert legen wir auf die Nachwuchsarbeit in unseren Wehren und die regelmäßige Schulung und Weiterbildung unserer Kameraden. Dazu tragen auch Übungen in den Unterabschnitten bei“, so Abschnittskommandant Gerald Gaupmann.

Die Ehrungen für die einzelnen Kollegen nahmen neben Gaupmann Bezirkskommandant Georg Schröder, Nationalratsabgeordneter Fritz Ofenauer und BH-Stellvertreter Maximilian Kargl vor. Neben hochrangigen Vertretern der einzelnen Wehren waren auch Repräsentanten der Gemeinden gekommen: die Bürgermeister Josef Denk aus Kasten und Günter Schaubach aus Pyhra, Böheimkirchens Altbürgermeister Johann Hell sowie die Vizebürgermeister Josef Scheibelreiter aus Kasten, Günter Illmayer aus Stössing und Gerhard Berger aus Michelbach.

FF Kasten feiert heuer Jubiläum

Zufrieden zeigte sich Hausherr Friedrich Hausmann. „Ein großer Dank geht an meine Mannschaft für die perfekte Vorbereitung des Abschnittstages. Wir freuen uns schon auf die Feierlichkeiten rund um das 150-Jahr-Jubiläum der Kastner Feuerwehr im Sommer“, so der Kommandant.

