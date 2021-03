„Unsere Feuerwehren waren trotz Corona 365 Tage rund um die Uhr verfügbar für St. Pölten“, freut sich Feuerwehr-Stadtrat Walter Hobiger. Die rund 1.600 Freiwilligen bei den 14 Freiwilligen und den zehn Betriebsfeuerwehren absolvierten im Vorjahr über 4.000 Einsätze und brachten dafür mehr als 27.000 freiwillige Stunden auf.

Zu den größeren Einsätzen im vergangenen Jahr zählten etwa der Brand auf der Baustelle der Fachhochschule, wo ein Brandstifter enormen Schaden verursachte, aber auch der Bauunfall in Unterradlberg, bei dem zwei Personen in einer Künette teilweise verschüttet wurden. Bei einem Schuppenbrand in Vie hofen im Sommer standen sechs Feuerwehren im Einsatz.

„Die Feuerwehr ist für das Sicherheitsgefüge in der Stadt sehr wichtig. Wir setzen hier die Steuergelder für die Sicherheit der Bevölkerung optimal ein“, ist Hobiger überzeugt. So startete im Mai des Vorjahres der Bau des neuen Feuerwehrhauses für die Viehofner Wehr. Kurz vor Weihnachten konnte die Garage des rund 2,5 Millionen Euro teuren Projekts bezogen werden. Fahrzeuge wurden mit rund 230.000 Euro gefördert. Die FF Spratzern stellte zum Jahresende ein Tanklöschfahrzeug in den Dienst. Dazu kommen rund 250.000 Euro für den Betrieb.