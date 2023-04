St. Pöltner Feuerwehren wieder in Normalbetrieb

2022 konnten alle Veranstaltungen wieder stattfinden und auch der Übungsbetrieb bei den Feuerwehren des Abschnittes St. Pölten-Stadt wurde wieder aufgenommen. Das Abschnittsfeuerwehrkommando mit Kommandant Franz Klampfl, Stellvertreter Mateusz Fryn und Verwalter Dominik Schreiber zogen positive Bilanz.

„Die Bundesfeuerwehrleistungsbewerbe waren sicher das Highlight“, sagt Klampfl. Dabei konnten sich die Feuerwehren über die Stadt- und Landesgrenzen hinweg präsentieren. Auch Weihnachten im Park konnte erstmals wieder stattfinden. Trotz des schlechten Wetters sei sehr viel los gewesen. Auch die Feuerwehrfeste seien durchwegs gut besucht gewesen. „Wir freuen uns über diesen starken Rückhalt aus der Bevölkerung“; betont Fryn. Aber auch die Bande zwischen den Feuerwehrmitglieder wurden wieder gestärkt. „Die Übungen fördern die Kameradschaft“, weiß Schreiber. In Waitzendorf stellten sich die Kameradinnen und Kameraden den Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerben.

Von Großbränden und Hochwasser blieb die Stadt verschont. Aber es gab einige „emotionale“ Einsätze, wie etwa den Wohnhausbrand in Ratzersdorf am 24. Dezember. „Wohnungsbrände sind immer einschneidende Erlebnisse, auch wenn es für die Feuerwehren kleine Einsätze sind. Es stehen immer Schicksale dahinter“, sagt Klampfl.

Steigende Mitgliederzahlen bei der Jugend

Insgesamt 1.731 Mitglieder zählt der Feuerwehrabschnitt St. Pölten-Stadt. 127 Mitglieder sind bei der Feuerwehrjugend, 55 bei der Kinderfeuerwehr. Sowohl an der Feuerwehrjugend als auch an der Kinderfeuerwehr ist Interesse da. „Die Zahlen steigen wieder“, freut sich das Abschnittsfeuerwehrkommando. Es sei ja nicht sicher gewesen, wie sich die Zahlen nach Corona entwickeln.

Unterstützung bekommen die Feuerwehren auch von der Stadt St. Pölten. So konnten mit Unterstützung der Stadt 30 Mitglieder den C-Führerschein machen. Die Stadt förderte die Aktion mit insgesamt 26.000 Euro, die im Vorjahr abgeschlossen wurde. „Zusätzlich zum normalen Feuerwehrbudget konnten wichtige Meilensteine auf den Weg gebracht werden“, sagt Feuerwehr-Stadtrat Walter Hobiger. Die Sanierung der FF Zentrale, die neuen Tore für die FF St. Georgen und den Grundkauf für die FF Waitzendorf förderte die Stadt mit rund 500.000 Euro.

Sorge wegen Energiekosten

„Schon vor der Energiekrise war der ordnungsgemäße Betrieb der Feuerwehren nicht ohne die Unterstützung der öffentlichen Hand möglich“, sagt Hobiger. Das werde nun noch verstärkt. Strom- und Heizkosten machen den Feuerwehren zu schaffen. „Hier brauchen wir neue Lösungszugänge“, sagt Hobiger. So wird etwa auf der FF-Zentrale eine Photovoltaik-Anlage montiert, weitere werden folgen. Die FF Pottenbrunn wird an die Biomasse Nahwärme angeschlossen, die Umstellung von Gas auf Pellets bei der FF Spratzern sind in Planung.

