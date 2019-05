„Mit Ausnahme der NV-Arena gibt es im gesamten Stadtgebiet viel zu wenige Fahrradstellplätze“, ärgert sich Grün-Gemeinderat Markus Hippmann. Vor allem in der Innenstadt herrsche dringend Bedarf. „Die Stadt ist gefordert, Gespräche zu suchen und Lösungen zu finden. Vielleicht kann man auch den Unternehmern einen Bonus anbieten, wenn sie selbst vor dem Geschäft Abstellplätze schaffen“, regt er an.

Unterstützung bekommt er von VP-Stadtrat Peter Krammer: „Beim Fest ‚Rund um die Marie‘ zeigte sich der Stellplatzmangel deutlich. Viele kamen mit dem Rad – und mussten dieses mangels offiziellen Möglichkeiten irgendwo abstellen.“

Bürgermeister Matthias Stadler betont, dass natürlich auch die SP für ausreichend Fahrrad-Abstellmöglichkeiten ist, „wie auch im Generalverkehrskonzept festgehalten“. Man könne dies an den Straßen sehen, die in der Innenstadt saniert worden sind, oder am Bahnhof, wo laut Stadler ausreichend Plätze zu Verfügung stehen. Stellflächen vor Auslagen würden hingegen oft zum Politikum, schildert Stadler: „Politische Mitbewerber treten dagegen auf, um sich zu profilieren.“

„Dürfen Fußgänger nicht behindern“

Der Radfahr-Beauftragte der Stadt Alexander Schmidbauer verweist generell auf die Platz-Knappheit: „Für die Innenstadt existiert ein Möblierungskonzept, Abstellanlagen dürfen keine Behinderung für Fußgänger oder Sicherheitsbeeinträchtigung für Feuerwehren darstellen.“ Zudem würden auch viele Unternehmer Abstellanlagen vor ihren Schaufenstern nicht dulden. „Der vermeintlich ,viele‘ Platz schrumpft dann schnell auf wenige räumliche Möglichkeiten“, so Schmidbauer.

Zudem sei ein einheitliches, modernes Bild des öffentlichen Raums von großer Bedeutung, wie Schmidbauer betont: „Daher können speziell von Dritten nicht einfach Radabstellanlagen aufgestellt werden, da hier sonst ganz schnell ein – auch sicherheitsgefährdender – Wildwuchs entsteht.“ Die Stadt sei aber bereit, über sinnvolle Wünsche zu diskutieren.