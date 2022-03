Abstimmen für das beste Foto - April-Gewinner gesucht

Werbung

NÖN-Leser küren aus den Bildern mit den meisten "Gefällt mir"-Klicks den Sieger des Monats. Diesem winkt ein 50-Euro-Innenstadt-Gutschein. Der Jahressieger darf sich über eine Sony Alpha 7 III mit einem 28-70mm-Objektiv freuen. Außerdem wird ein Wandbild vom eigenen Motiv im Wert von bis zu 100 Euro unter den erfolgreichsten Fotografen und Fotografinnen verlost.

Die Facebook-Gruppe "Fotografie in St. Pölten" hat über das beste Bild für April bereits abgestimmt. Es wurden in Summe 55 Bilder eingereicht und 607 „Gefällt mir“ von Guppen-Mitgliedern vergeben. Dieses Mal stehen der NÖN-Community vier Bilder zur Wahl, denn zwei Bilder der Top Drei haben die gleiche Anzahl an Klicks erreicht.

Die Finalisten mit den meisten "Gefällt mir"-Klicks sind dieses Monat Thomas Jappel, Markus Bonner, Ursula Heumesser und Gerhard Haupt.

Jetzt sind die NÖN-Leser an der Reihe, den Sieger des Monats zu küren. Stimmt ab - das Voting läuft bis Dienstag, 12 Uhr.

Welches Foto gefällt euch am besten? Welches Foto gefällt euch am besten? Bild 1: Markus Bonner Bild 2: Gerhard Haupt Bild 3: Thomas Jappel Bild 4: Ursula Heumesser



