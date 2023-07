Erlebnisreiche Tage beim Wilhelmsburger Ferienspaß

Vollbild

„Leben in Schloss Kreisbach“ hieß es für eine kleine Gruppe mit Schlossherr Leo Renz: „Wir nahmen uns viel Zeit für einen erlebnisreichen Rundgang, um das mittelalterliche Leben im Schloss besser nachzuempfinden und hatten dabei viel Spaß.“ Zum Ausklang gab es eine gemeinsame Jause. Magdalena Suette, Sophie und Felix Beilschmidt, Laurin Schmid, Julian Denk und Daniela Schildböck hatten Spaß. Ein Nachmittag mit vollem Programm wartete auf die Kinder im Haus der Musik. „Jedes Kind durfte ein Instrument basteln, Instrumente ausprobieren, mit uns musizieren“, so Kapellmeister Lukas Reckenzain. Nach einem kurzen „Instrumente raten“ marschierten alle gemeinsam in den Park, wo es zum Abschluss Würstel, Zuckerkipferl und Wasser-Tattoos gab. Sichtlich große Freude hatten die Bewohner des Pflegeheimes mit dem Besuch der Ferienspaß-Kinder. Es wurden Spiele mit Luftballons und einem Schwungtuch gemacht, Pizzen mit buntem Gemüse gebacken und selbst gestaltete Grußkarten an die Bewohner verteilt. Einen abwechslungsreichen Tennisvormittag gab es für eine Schar sportlicher Kinder beim UTC Parkbad. „Es war großartig zu sehen, wie viel Spaß die Kinder beim Tennisspielen und den abwechslungsreichen Aktivitäten hatten. Wir sind stolz, einen Beitrag zur sportlichen Entwicklung und zum Ferienerlebnis der Kinder leisten zu können“, sagte Obmann-Stellvertreter Heinz Sandner (r. hinten). „Es hast uns gefreut, dass trotz der großen Hitze immerhin zehn Kinder an unserem Dreikampf teilnahmen", so ATUS-Obmann Rainer Hochreiter (hinten l.). Sie versuchten, beim 60-Meter-Lauf, Standweitsprung und Schlagballwerfen ihre Bestleistung zu bringen, um diese mit ihren Freunden zu vergleichen. Mit im Bild Anika Dudek und FPÖ-Stadtrat Christian Brenner (hinten) sowie Sarah Mandl, Sophie Beilschmied, Niklas Prochaska, Felix Beilschmied, Mona Aigelsreiter, Elisa Fischer, Eleonore Schleifer, Rosa Zickbauer und Laurin Schmid.

