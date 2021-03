"Sie haben gewonnen und das steuerfrei!" verkündete eine freundliche Dame einer St. Pöltnerin am Telefon. Die Freude bei der 51-Jährigen war groß, hatte sie doch wirklich erst vor wenigen Monaten einen Brief erhalten, in dem ihr ein Gewinn zugesichert wurde. Es war für sie daher naheliegend, dass sie gewonnen hat. Was sie aber vorerst nicht stutzig machte: Sie wurde von einer Nummer aus dem vereinten Königreich kontaktiert.

Die Anruferin meldete sich am nächsten Tag erneut und sagte, die St. Pöltnerin müsse insgesamt 1.000 Euro via Krptowährungscode überweisen, um in den Genuss des beachtlichen Gewinns zu kommen. Die Dame ging zur Post, überlegte es sich vorerst; erhielt aber wieder einen Anruf. Sie müsse sich keine Sorgen machen, alles sei ja notariell gesichert. Sie überwies dann die Codes. Die Unbekannte teilte ihr dann mit, die Überweisung verzögere sich aber, da sie sogar unfassbare 94.900 Euro statt 49.900 Euro gewonnen hätte. Jetzt wurde die Dame skeptisch und sie erstattete Anzeige. Die 1.000 Euro sind aber verloren.

Die NÖN berichtete: Erst vor wenigen Tagen gab es einen ähnlichen Betrugsversuch mit einem Lottogewinn in St. Pölten. Die Polizei warnt daher eindringlich vor voreiligen Geldüberweisungen.