Ein Tag für die Böheimkirchner Lehrlinge

Zum Lehrlingstag von BÖ Ortsmarketing und der AK young waren alle ausgelernten Lehrlinge seit Mitte 2022, die aktiven Lehrlinge und das POLY Böheimkirchen eingeladen. Auch Vertreter von Firmen ließen es sich nicht nehmen, den Tag zu besuchen.

Die Veranstaltung startete mit Auszeichnungen von Bürgermeister Franz Haunold für Lehrlinge mit gutem oder sehr gutem Erfolg bei der Lehrabschlussprüfung oder Top-Ergebnissen bei Bundes- und Landesmeisterschaften. Danach startete der sportliche Teil mit Wave Runner, Beach-Volleyball, Basketball, Mini-Tischtennis, Badminton und vielem mehr. Die einzelnen Stationen wurden vom Team der AK young betreut. Für die besten Teams gab es Pokale und BÖROs. Von den Firmenchefs David Brandstetter, Tobias Hochgerner und Thomas Sonnleitner wurden Grillwürstel und Feuerflecken zubereitet. Für die Nachspeise sorgten Stylingexpertin Karin Hummel und das Poly Böheimkirchen, das in der schuleigenen Küche am Vormittag Süßes zauberte.

„Wir wollten mit dem Lehrlingsday ein Zeichen für die Lehrlinge setzen und uns bedanken, dass sie das ganze Jahr so fleißig sind. Der Tag ist auch eine Anerkennung, wenn sie in der Berufsschule richtig Gas geben und Erfolge feiern. Außerdem ist es uns wichtig, dass sich die Lehrlinge vernetzen, sich wohl fühlen und Spaß haben“, so der Leiter des Arbeitskreises Lehrlinge im Ortsmarketing Thomas Sonnleitner.