„Wir waren sehr überrascht, es war für uns alle ein Schock. Wir werden in den nächsten Monaten vor Ort die Mitarbeiter und Betriebsräte unterstützen, Experten zu Raten ziehen, ebenso die Arbeiterkammer, um das Bestmögliche für die Mitarbeiter herauszuholen.“ Rudolf Silvan, Nationalratsabgeordneter „Wir befinden uns in Schockstarre. Ende April soll die Produktion eingestellt werden. Wir haben viele langjährige Mitarbeiter. Ich habe heute Nacht nur eine Stunde geschlafen, ich bekam laufend Anrufe.“ Jürgen Kahri, Betriebsrats-Vorsitzender „Bis jetzt haben wir die Hälfte eines Sozialplans gemeinsam mit der GPA ausgearbeitet, wollen aber noch nicht alles darüber preisgeben – das wäre kontraproduktiv.“ Thomas Gerstbauer, Bau- und Holzgewerkschaft „Es sind ältere Arbeitnehmer, Familienväter und viele andere betroffen, die Palette ist groß. Es gilt, eine soziale Absicherung für alle zu schaffen. Wir haben bereits ein Rohkonzept mit der Firma besprochen.“ Jürgen Prankl, Sekretär der Gewerkschaft GPADJP „Die meisten sind noch in der Schockstarre. Wir müssen die Sache bis zu einem gewissen Grad abfedern.“ Herbert Fuchs, Angestellten-Betriebsrat „Das habe ich schon einmal mitgemacht, ich bin auch dieses Mal wieder sehr betroffen. Dieser Stress hat mich damals viel Substanz gekostet. Dass das so sein muss in Österreich, ist aber leider so. Es wird nur auf Gewinn und nicht auf Qualität geschaut. Die Unternehmer wollen in Österreich nicht mehr investieren, sondern nur in den Billigländern. Man sollte für gute Arbeit auch gute Löhne zahlen.“ Peter Würinger, Meister in der Modellstube, in der ÖSPAG, beschäftigt bis 1998