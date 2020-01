Unliebsame Überraschung für ein Paar nach den Weihnachtsfeiertagen in einem Einfamilienhaus am Stadtrand der Landeshauptstadt. Einbrecher hatten ihr Unwesen getrieben.

Der vorerst unbekannte Täter ging gezielt vor: Er stahl sämtliche im Haus verwahrten Elektronikgegenstände. So ließ er Smart-TV, eine Playstation 4, Navigationsgeräte und anderes Elektrozubehör mitgehen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, doch Einbruchsspuren konnten keine festgestellt werden. Bald stellte sich heraus, dass der Langfinger sich durch einen unversperrten Lagerraum Zutritt zum Objekt verschafft hatte. Im Zuge der Umfeldermittlungen geriet bald ein Verdächtiger ins Visier der Kriminalisten und konnte rasch als Übeltäter ausgeforscht werden. Es war der 23-jährige Adoptivsohn der Hausbewohner. Er soll sich immer wieder in der Obdachlosenszene aufhalten.

Es gab aber noch weitere Coups in der Stadt. So wurden zwei Kinderwägen im Zeitraum zwischen 30. Dezember und 1. Jänner in der Bergstraße gestohlen. Einen noch ungeklärten Einbruchsversuch in der Arbeitergasse in Oberwagram in der Nacht von 30. auf 31. Dezember wurde ebenso angezeigt.