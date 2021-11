St. Pöltner Eislaufplatz kehrt größer zurück

Attraktionen abseits eines Adventmarkts sollen bald Weihnachtsstimmung in die St. Pöltner Innenstadt zaubern. Am Freitag, 17. Dezember, öffnet der Eiszauber auf dem Rathausplatz. Statt 850 m² stehen diesmal sogar 1.200 m² zur Verfügung, auf zwei großen Flächen rund um den Weihnachtsbaum aus Ober-Grafendorf. Für wärmende Getränke sorgen die Gastronomen in der Innenstadt. In den Winterschanigärten sollen die kulinarischen Bedürfnisse gestillt werden. "Sicherheit und Qualität haben Vorrang", betont Bürgermeister Matthias Stadler. "Wir haben damit eine Lösung gefunden, die möglichst lange hält", erklärt Michael Bachel vom städtischen Veranstaltungsservice. Man halte sich an die gesetzlich Vorgaben und sei auf alles vorbereitet.

Licht, Christkindl und Geschichten

Christkind Anita Hofmann wird in der Adventzeit für Flair beim vorweihnachtlichen Innenstadt-Shopping sorgen. Veronika Polly liest außerdem Weihnachtsgeschichten, das Bläserquartett der Musikschule lässt Lieder erklingen und die "Bright Spots" von Lichtkünstler Markus Kautz rücken Innenstadt-Gebäude ins rechte Licht, jeden Donnerstag im Dezember ab 16.30 Uhr. Aus ihrem Märchenbuch "Fridolin" liest Leni Steindl an den langen Einkaufssamstagen im Advent. Dazu soll das Gutscheinheft wieder zum regionalen Weihnachtseinkauf locken.