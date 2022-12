Christkind kam auf Andalusier Orion nach Radlberg

Der Hübscherpark in Radlberg ist in diesem Advent schön weihnachtlich geschmückt. Der Verschönerungsverein "Unser Radlberg" mit Obfrau Barbara Wegscheider hatte sich heuer etwas besonderes einfallen lassen und erhielt dabei Unterstützung vom Kindergarten, der Volksschule sowie auch der Hortkinder und der Freiwilligen Feuerweh

Seit 1. Dezember führt ein Weihnachtspfad durch den geschmückten Park zu einem Briefkasten, wo die Kinder ihren Brief ans Christkind einwerfen konnten. Am Sonntag wurde der Briefkasten entleert und das Christkind, das auf Andalusier-Pferd Orion geritten kam, nahm sie mit. "Es waren rund 50 Briefe im Briefkasten", freut sich Wegscheider über den Erfolg der Aktion.

Weihnachtsgeschichte aus der Bücherzelle

Jedes Kind, das Name und Adresse auf dem Brief hinterlassen hat, bekommt auch eine Antwort von Obfrau Barbara Wegscheider in Vertretung des Christkinds. Darin stehen wird auch der Anfang einer Weihnachtsgeschichte. Wer sie zu Ende lesen will, kann sich das Buch aus einer der beiden Bücherzellen abholen. "So wollen wir auch die Bücherzelle ein bisschen in den Mittelpunkt rücken", sagt Wegscheider. Die Bücher sollten dann jedoch schnellstmöglich zurückgegeben werden, damit auch andere Kinder die Geschichte lesen können.