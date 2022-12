Besinnlich und rhythmisch: Stadtchor singt in der Kapistran-Kirche

Werbung

„Sing‘ ma im Advent!“ Unter diesem Motto bringt der Stadtchor St. Pölten unter der Leitung von Eduard Hofbauer besinnliche Volksweisen wie auch rhythmische Lieder zur Weihnachtszeit in der Kapistran-Kirche in der Josefstraße. Stimmungsvoll mitwirken beim Konzert wird auch das choreigene Vokalensemble Vocaleta unter der Leitung von Charlotte Hofbauer. Bereichert wird das Konzert außerdem vom Klarinettenquartett unter der Leitung von Robert Rosenthaler. Am Klavier und Keyboard begleitet Reinhardt Hochebner.

"Es war für uns eine große Erleichterung, nach der Corona-bedingten Zwangspause wieder mit den Chorproben beginnen zu können. Mit dem diesjährigen Adventkonzert meldet sich der Stadtchor voll Freude bei seinem treuen Publikum zurück", freut sich der Chorleiter. Das Programm sei wieder sehr vielfältig und abwechslungsreich.

Durch das Konzert führt Ilona Tröls-Holzweber mit Gedichten und Geschichten.

Infos zur Veranstaltung

Freitag, 16. Dezember, Einlass 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Karten gibt es in der Buchhandlung Schubert und bei den Chormitgliedern. Reservierungen sind auch unter www.stadtchor-sankt-poelten.at möglich.

Der Kartenpreis beträgt 15 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Schüler/Studenten.

