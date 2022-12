Der älteste symphonische Musikverein Österreichs konzertiert wieder. Am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr gibt er in der Franziskanerkirche ein Adventkonzert.

Dirigent Daniel Ruega ist zum letzten Mal dabei. Er hat seit September ein Engagement in Dänemarkt. Foto: zVg/Musikverein 1834 Foto: zVg/Musikverein 1834

Dabei stehen drei europäische Erstaufführungen auf dem Programm. „Wir musizieren die ,Sonate XVII‘ und eine ,Adventkantate‘ die in Lateinamerika komponiert wurden“, erklärt Obfrau Martina Bender. Dazu noch die „Missa Palatina“, eine bolivianische Messe. Die liturgischen Gesänge wurden von einem Unbekannten in Bolivien komponiert. „Die Stücke kommen frisch daher und spiegeln musikalische Traditionen der indigenen Bevölkerung wider“, erklärt Bender.

Zum Abschluss singt der Chor des Musikvereines St. Pölten 1837 gemeinsam mit dem Projektchor „Coro Novo Mundo“ spanische Weihnachtslieder. Und wie es beim Adventkonzert des Musikvereins Tradition ist, schließt das Konzert mit einem bekannten österreichischen Adventlied ab, das gemeinsam mit dem Publikum gesungen wird.

Das Konzert ist das Abschiedskonzert des Dirigenten Daniel Rueda. Er hat seit September ein Engagement beim Symphonieorchester in Dänemark. Ein würdiger Nachfolger ist bereits gefunden, der beim Adventkonzert vorgestellt wird. Karten gibt es in der Buchhandlung Schubert und an der Abendkasse.

