Das Christkind landet in der St. Pöltner City

Energiekrise, Pandemie, Personalmangel – Gründe, keinen Adventmarkt zu veranstalten, gäbe es viele.

Trotzdem hat sich die Stadt dazu entschlossen, den Christkindlmarkt am Rathausplatz wieder aufleben zu lassen. „Das sind wir den Wirtschaftstreibenden in der Innenstadt sowie allen großen und kleinen St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern schuldig“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler. Am Eröffnungstag, dem 25. November, startet die Erstbeleuchtung des Baums um 17 Uhr. Der kommt heuer aus Lunz am See.

„Wir haben es trotz einiger Abgänge bei den Gastronomen und den Kunsthandwerkanbietern geschafft, alle Hütten zu besetzen“, ist Michael Bachel, Leiter des Veranstaltungsservice, stolz, den Level der Vor-Corona-Zeit halten zu können. Momentan werden die Hütten noch auf Vordermann gebracht, schließlich waren sie seit 2019 nicht in Betrieb.

Die Schulkinder werden wieder von Montag bis Freitag an jenem Tag auftreten, an dem das von ihnen gestaltete Fenster des Adventkalenders am Rathaus beleuchtet wird. Ein weiteres Highlight für die Kids ist der Nikolo-Besuch.

Eislaufen bei den Naturfreunden

Der Eiszauber am Rathausplatz bleibt heuer aus – dafür greift die Stadt den Naturfreunden im Süden mit ihrem Eislaufplatz unter die Arme: „Die kostenintensive Wartung der Betriebsanlagen der technischen Einrichtungen, aber auch jetzt die Vervielfachung der Energiekosten stellt den Verein vor große finanzielle Herausforderungen. Ohne die Unterstützung wäre ein Betrieb nicht möglich“, sagt Obmann Heinz Hauptmann. Saison ist von 19. November bis 19. Februar.

Auch die restliche Innenstadt versprüht Weihnachtsvorfreude. Am 1. Dezember verwandeln die ansässigen Lokale und Geschäfte die Wiener Straße in ein Genussgrätzel. Das Bläserquartett der Stadtkapelle St. Pölten spielt jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr an einer anderen Stelle auf und das singende Christkind winkt jeden Adventsamstag von 14 bis 16 Uhr aus der Fahrradrikscha.

Weihnachtlich gibt sich außerdem der Markt am Domplatz. Zum ersten Mal veranstaltet das Primärversorgungszentrum (PVZ) einen Adventmarkt am 3. Dezember ab 15 Uhr. „Alle Firmen im Betriebsgebiet und die Vereine im Stadtteil sind dabei“, freut sich PVZ-Mitgründer Rafael Pichler. Mit dem Adventmarkt soll Geld für den Verein Herzkinder gesammelt werden. Geboten wird etwa Lebkuchen-Verzieren, die Aktion „Brief ans Christkind“ sowie eine Autogrammstunde.

Ein Comeback feiert heuer „Weihnachten im Park“ der St. Pöltner Feuerwehren. Das Programm von 8. bis 10. Dezember kann sich sehen lassen: The Ridin‘ Dudes, die Edlseer und Cantores Dei mit Monika Ballwein sorgen für Unterhaltung. Der Sparkassenpark soll nach der Covid-Pause wieder mit tausenden Lichtern erstrahlen – die meisten davon aber LED, meint Veranstalter Dietmar Fahrafellner. Damit den Gästen nicht kalt wird, stellen die Florianis in gewohnter Manier Feuertonnen auf.

