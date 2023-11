Die Punschzeit schneit bald herein

Kellergassenfest und Leopoldi lassen den Herbst noch feierlich und wild erleben. Erste Punschstände auf dem Rathaus, Weihnachtsbeleuchtung und die Ankunft des Weihnachtsbaum am Donnerstag künden aber von der nahenden Weihnachtszeit in St. Pölten.

Der feierliche Teil der Adventzeit wird mit dem Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz am Freitag, 24. November, um 17 Uhr eingeläutet. Bis 23. Dezember locken täglich wärmende Getränke und Kunsthandwerk. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, von Freitag bis Sonntag schon ab 13 Uhr. Garniert wird das gastronomische Erlebnis wieder von einem Musik-Programm. Jeden Adventsonntag um 18 Uhr erklingen Weisen von Bläserformationen vom Bürgermeister-Zimmer. Ab 10. Dezember gibt es dann auch Christbaumverkauf. Eiszauber ist heuer keiner geplant. An Attraktionen sind etwa wieder ein Perchtenlauf am 7. Dezember und die Kinderwerkstatt geplant. Viel „Arbeit im Detail“ soll den Markt heuer noch „heimeliger“ machen.

Die Nachfrage nach den Standplätzen war heuer enorm, speziell im Gastrobereich, heißt es von der Stadt. Die Teuerung sei natürlich Thema bei den Gastronomen. Einen „moderaten Preisanstieg“ werde es geben. Das billigste alkoholische Heißgetränk wird marktweit 3,50 Euro kosten. der Punsch zwischen 4 und 5 Euro. Man lege dabei aber viel Wert auf Qualität.

St. Pöltens Feuerwehren bringen mit „Weihnachten im Park“ wieder Adventstimmung in den Sparkassenpark. Von Donnerstag, 7. Dezember, bis Samstag, 9. Dezember, wird der Park mit Glühwein und musikalischer Unterhaltung gefüllt. Laut Abschnittskommandant Mateusz Fryn ist die Planung weitgehend abgeschlossen, die Vorbereitungen starten diese Woche. Das Programm für die drei Tage steht. So sorgen am Donnerstag Werner Auer & Band für Stimmung. „Am zweiten Tag wird sicher einer der Höhepunkte der Krampuslauf sein. Da sind über 200 Kramperl mit dabei“, erzählt Fryn. Danach rocken The Ridin' Dudes die Bühne. Den Abschluss am Samstag bilden die Favorhythm Gospel Singers.

Für die Kulinarik und genügend Glühwein und Punsch sorgen wie immer St. Pöltens Feuerwehren. Wichtig war dabei, dass der Preis des Glühweins trotz der Teuerungen gleich bleibt. „Wir haben letztes Jahr die Preise erhöht und wir würden es nicht in Ordnung finden, wenn wir dieses Jahr wieder teurer werden“, so Fryn. Die Preise für eine Tasse schwanken zwischen 3 Euro und 3,50 Euro.

Ein weiteres frühes Highlight in der Adventzeit liefert die Tagesstätte St. Pölten am Samstag, 25. November. Die traditionelle vorweihnachtliche Ausstellung bietet von 9 bis 15 Uhr jede Menge Kunsthandwerk. Das Jugendrotkreuz lädt am selben Tag zum Weihnachtsmarkt in die Schnofl-Siedlung in Wagram. Dort gibt es am Samstag, 25. November, von 14 bis 18 Uhr selbstgemachte Weihnachtsdeko, selbstgebackene Kekse und Punsch. Beim Spratzerner Advent schenkt die SPÖ am Samstag, 2. Dezember, ab 14 Uhr aus. Auch der Nikolo und die Blasmusik sind mit dabei.

Ein weitere Attraktion wartet dann noch später im Advent. Ab Montag, 18. Dezember, gastiert der „Niederösterreichische Weihnachtscircus" erstmals im Gewerbepark Kopal in St. Pölten. Zirkusdirektor Alex Kaiser hat dafür exklusiv für St. Pölten ein Programm mit internationalen Sternen der Zirkuswelt zusammengestellt. Zu sehen sein werden Clowns und Artisten bis 7. Jänner 2024.