Es weihnachtet sehr im ganzen Bezirk St. Pölten

Regionales Handwerk, wärmender Punsch und viel Programm für Klein und Groß – die Adventmärkte sind zurück. Energiesparen steht zwar für viele oben auf der Prioritätenliste, trotzdem bauen die Orte im Bezirk wieder ihre Standln auf.

Wilhelmsburg wartet sogar mit einem Eislaufplatz auf, die Eröffnung ist am Samstag, 19. November, um 16 Uhr geplant. Beginn des Wümschburger Christkindlmarkts ist der 25. November mit Christbaumerstbeleuchtung, feierlicher Eröffnung und Besuch von Nikolaus und Krampus. Weiter geht es dann am Samstag mit der Musikschule, der Singgruppe der Bäuerinnen und einem Auftritt des Jugendorchesters und der Miniband sowie der Pop-Gesangsgruppe.

Im Kellergewölbe wartet ein Kinderprogramm. Am 27. November gibt es in der Kirche Chorgesang und Lesung besinnlicher Texte. Dann folgen Weihnachtsgeschichten und Weihnachtslieder vom Ensemble Vocestral zum Vortrag, anschließend die Chorgruppe Ensemble 3150 unter Franz Griesler. Das Christkindl kommt um 18 Uhr. Im Kellergewölbe ist wieder Bastelbetrieb.

Einen großen Adventmarkt gibt es heuer wieder in Maria Anzbach . „Wir sind mit der Vorbereitung schon sehr weit“, sagt Gemeinderätin Cornelia Künstler vom Organisationsteam. Knapp 100 Stände für Kunsthandwerk wird es bei der 15. Adventmeile im Bereich Marktplatz, Pfarrhof, Schönbeck-Mühle und Schmiedgasse am ersten Adventsonntag, 27. November, geben.

Adventveranstaltungen gibt es heuer in Herzogenburg zwei große: Den Weihnachtszauber in der Gartenwerkstatt Nentwich und den „gmiatlichen Herzogenburger Advent“, der nach zwei Jahren Corona-Pause wieder über die Bühne geht:

In der Adventzeit werden auch einige Konzerte angeboten: So findet am 26. November am Rathausplatz das traditionelle Adventsingen der Herzogenburger Schulen mit der Erstbeleuchtung des Christbaumes statt – und in der Stiftskirche lädt der Zonta-Club zu seinem Adventkonzert. Am 8. Dezember gibt es in der Stiftskirche das Adventkonzert des Motettenchores, am 11. Dezember erstmals ein Adventkonzert der Stadt- und Jugendkapelle in der Kirche St. Andrä – und am 20. Dezember das Weihnachtskonzert der Musikschule.

Jede Gemeinde lädt im Pielachtal zum Adventmarkt, von Ober-Grafendorf bis nach Frankenfels.

Die größten Märkte sind der Rabensteiner Advent am 26. und 27. November mit 45 Ständen sowie der bekannte Grünauer Advent am 3. und 4. Dezember.

In Mariazell ist heuer Stromsparen angesagt – was das Erlebnis aber noch stimmungsvoller macht. Foto: Mariazellerland Gmbh

50 Stände und im Zentrum thront die imposante Basilika: Zu einem der bekanntesten und schönsten Adventmärkte zählt der Mariazeller Advent . Auftakt für den Markt, der an allen vier Adventwochenenden stattfindet, ist bereits am Donnerstag, 17. November. Da geben die Wiener Sängerknaben um 19 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Basilika.

Der Mariazeller Advent steht heuer klar im Fokus des Energiesparens. Es gibt ein neues Beleuchtungskonzept, das auf Kerzen statt Strom setzt. „Wir wollen in Mariazell bewusst ein Zeichen für Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Energiekrise setzen“, betont Andreas Schweiger. Auf elektrisches Licht soll größtenteils verzichtet werden.

