Am Donnerstag feierte der St. Georgener Franz Wielander seinen 107. Geburtstag. Das macht ihn zum ältesten Menschen in der Landeshauptstadt. Doch so einen Geburtstag wie heuer hat der rüstige Jubilar auch noch selten erlebt. Wegen Corona konnte ihm kaum persönlich gratuliert werden. Auch der Bürgermeister schaute nur mit großem Sicherheitsabstand in St. Georgen vorbei, wo er Wielander eine Torte überreichte.

Wielander ist jedoch nicht der einzige Mensch über hundert, der in St. Pölten lebt. Gleich 20 sind im 100. Lebensjahr oder sogar darüber. Neben Franz Wielander gibt es noch zwei weitere Männer. Bei allen anderen handelt es sich um Frauen, unter denen sich auch die zweitälteste Person befindet, eine Dame mit stolzen 102 Jahren.