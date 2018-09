„Entweder weiß er nicht, was dort wächst – oder es ist ihm egal“, ärgert sich ein St. Pöltner über Ragweed, das auf einem Feld in Ratzersdorf wächst. Denn für Allergiker hat diese Pflanze schlimme Auswirkungen. „Und dort steht eine Unmenge an Pflanzen kurz vor der Blüte“, warnt der Mann.

Stadt und Landwirtschaftskammer sind bereits in Kontakt mit dem betroffenen Landwirt. „Wir haben ihn bereits über die Auswirkungen von Ragweed informiert“, erklärt Corina Muzatko vom Medienservice. Es müsse nun herausgefunden werden, warum auf diesem Feld derartig viele Ragweed-Pflanzen wachsen. So könnten Ragweed-Samen im Saatgut gewesen sein. Zudem müsse überlegt werden, welche Maßnahmen getroffen werden sollten. „Eine sofortige Entfernung ist ohne totale Ernteeinbußen aber nicht möglich, deshalb wird das Ragweed auch erst nach der Ernte entfernt werden können“, so Muzatko.

Eine weitere Ausbreitung solle aber auf alle Fälle unterbunden werden, da durch das Ragweed-Aufkommen die Erträge reduziert und die Pollenallergiker-Saison verlängert werde.