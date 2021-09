In Unterradlberg kam es in letzter Zeit zu Problemen am Schulweg. Dort dreht die Lup-Linie 8 ihre Runden, auch das Gymnasium Josefstraße und die Körner-Schule werden angefahren.

Besonders morgens und mittags soll die Bus-Linie so überfüllt sein, dass nicht alle Schulkinder mitgenommen werden. Der Vater eines betroffenen Buben beschwert sich über Facebook: „Unsere Ansätze zur Lösung wären mehr Busse zu Stoßzeiten oder eine andere Linienführung.“

Dabei gibt es für die Strecke bereits einen Verstärkerbus, wie bei der Rücksprache mit der Stadt herauskam. Das Problem war, dass der Verstärkerbus für die Schüler hinter dem Lup fuhr und nicht, wie eigentlich geplant, vor ihm. Deshalb sind vermutlich alle Kinder in den Lup eingestiegen.

Die Stadt meint, dass es besonders am Schulbeginn zu solchen Problemen komme, da sich das System mit den neuen Nutzern erst einspielen müsse. Auch seitens des VOR (Verkehrsverbund Ost-Region) wird die Situation nochmals im Detail angeschaut.