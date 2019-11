Die Probleme der Völtendorfer mit unerwünschten Lärmquellen scheinen nicht abzureißen. Zur geplanten S 34 und dem militärischen Schießplatz (die NÖN berichtete jeweils) gesellt sich nun auch der Flugplatz. Dort regen nämlich Schwebeflüge mit Hubschraubern auf. „Seit ein paar Monaten ist die Lärmbelästigung durch Flugübungen massiv gestiegen. Piloten machen dort bei Schönwetter fast täglich diese Manöver im Rahmen ihrer Ausbildung“, erzählt etwa Anrainer Anton Hieger.

„Trainieren nicht öfter als sonst auch“

Die Kritik nicht nachvollziehen kann Alois Sulzbacher, Betriebsleiter des Flugplatzes. „Die Schwebeflüge hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben, kommen aber nur fallweise vor.“ Sulzbacher weiß zwar, dass die Hubschrauber für Anrainer eine größere Belastung darstellen („Sie sind noch lauter als Flächenflieger“), jedoch würde nicht häufiger geübt werden, als in den Jahren davor. „In der Vorwoche waren sie zwei Mal da. So eine Schwebeübung dauert normalerweise eine Minute und findet zwei bis drei Mal in der halben Stunde statt“, erklärt Sulzbacher. Durchgeführt werden diese von Flugschülern eines privaten Heli-Unternehmens. „Das ist einfach Teil der Ausbildung und wir sind der nächste Platz, wo dies geübt werden kann“, so Sulzbacher.