Das Pielachtal ist aktuell medizinisch gut versorgt

Der Ärztemangel ist in vielen Bezirken des Landes ein großes Thema. Facharztstellen bleiben unbesetzt. In der Stadt St. Pölten Stadt hat sich in den letzten Monaten einiges getan. So wurde die Versorgungslücke bei den Kinderärzten geschlossen. Im Bereich der Notärzte ist die Stadt als Klinik-Standort gut versorgt. Rettungsdienste spüren den Mangel aber durch Besetzungsprobleme anderer Stützpunkte.

„Es gibt nun grundsätzlich interessierte Kinderfachärztinnen, die sich zwar nicht bewerben, aber dort tätig werden wollen.“

Aktuell gibt es in Stadt und Bezirk St. Pölten 186 Planstellen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), von denen 3,5 mit Stichtag 1. Oktober 2022 unbesetzt sind. „Es handelt sich um drei Stellen für Allgemeinmedizin sowie eine halbe Planstelle für Kinderheilkunde. Im Regelfall werden unbesetzte Planstellen innerhalb eines Quartals nachbesetzt“, erklärt Viktoria Frieser, stellvertretende Pressesprecherin der ÖGK.

Bei den Allgemeinmedizinern komme es in der Stadt und im Bezirk St. Pölten damit dennoch auf einen Besetzungsstand von 96 Prozent.

Eine Kassenstelle für Allgemeinmedizin ist seit Anfang des Jahres in Weinburg unbesetzt, eine weitere seit Anfang April in Wilhelmsburg. Im Fachärztebereich sind seit Oktober in Herzogenburg eine Kassenstelle für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie für Augenheilkunde und Optometrie vakant. Bereits seit 2016 wird im Bezirk St. Pölten ein Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde gesucht. Hier könnte sich eine Lösung abzeichnen.

„Es gibt nun grundsätzlich interessierte Kinderfachärztinnen, die sich zwar nicht bewerben, aber dort tätig werden wollen“, so die Information der Ärztekammer für Niederösterreich. Um dies im Rahmen einer „Außenstelle eines Primärversorgungszentrums“ machen zu können, bräuchte es einen Modus, den es derzeit nicht gibt. Aktuell laufen laut Ärztekammer Detailgespräche: „Wenn es zu einer abschließenden Einigung kommt, wäre ein Beginn frühestens mit 1. April 2023 möglich“, informiert Sigrid Ofner.

Versorgungslücken Nachts und am Wochenende

Jedoch sind nicht nur niedergelassene Kassenärzte wichtig für die flächendeckende medizinische Versorgung. „Im Pielachtal gibt es keinen Notarztstützpunkt. Die Notärztinnen und Notärzte kommen von Lilienfeld und St. Pölten oder es wird ein Hubschrauber der Christophorusflotte angefordert“, berichtet Willi Vorlaufer, Obmann des ASBÖ-Samariterbundes Rabenstein.

Die ärztliche Versorgung sieht er im Tal unter der Woche und tagsüber als ausreichend. Akuter Ärztemangel herrsche aber vor allem in der Nacht und an den Wochenenden. Laut Vorlaufer wäre es wünschenswert, wenn die Bemühungen um mehr Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner für die Region stärker vorangetrieben werde. „Dazu ist es meiner Meinung nach nötig, das Engagement von Anwärterinnen und Anwärtern auch dementsprechend zu honorieren“, ist der Obmann überzeugt.

„Ich hoffe, dass auch im Pielachtal so rasch als möglich die Acute Community Nurse eingeführt wird. Somit wäre der Rettungsdienst etwas entlastet.“

Der Ärztemangel resultiert aus seiner Sicht aus einem unattraktiven Angebot für junge Ärztinnen und Ärzte: „Man sollte den Beruf des Allgemeinmediziners für junge Ärzte ansprechender gestalten und die Kassenverträge dementsprechend adaptieren.“ In der Nacht und an Wochenenden werde immer häufiger die Rettung gerufen, da Hausärzte kaum mehr Hausbesuche durchführen.

„Ich hoffe, dass auch im Pielachtal so rasch als möglich die ACN (Acute Community Nurse) eingeführt wird. Somit wäre der Rettungsdienst etwas entlastet“, erklärt der Obmann. Patientinnen und Patienten müssten nicht mehr für jede Angelegenheit ins Spital.

Beim Roten Kreuz verweist man im Bezirk St. Pölten bei den Notärzten inklusive aller Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste auf eine Besetzungsquote von 98 Prozent. „Das ist österreichweit gesehen ein ausgezeichneter Wert“, betont Bezirksstellengeschäftsführer Sebastian Frank. Der künftig schwerer werdenden Situation will man mit neuen Projekten wie dem Telefonarzt begegnen.

Kinderarzt war lange das Sorgenkind

Auch Bezirks-Fachärzte-Vertreter Andreas Barnath bezeichnet die Versorgung als „sehr gut“: „Ewiges Sorgenkind waren die Kinderärzte, aber hier gibt es mittlerweile eine echte Kassenfacharztstelle in St. Pölten und das Kinderbetreuungsprojekt im PVZ St. Pölten.“

Erst kürzlich eröffnete ein neuer Kinderarzt in den Räumlichkeiten der Arbeiterkammer-Zentrale (die NÖN berichtete). Die anderen medizinischen Fächer seien gut in Stadt und Bezirk vertreten. Barnath weist aber auf Probleme in den Bereichen der Psychotherapie und Physiotherapie sowie der Ergotherapie hin.

