Museen in St. Pölten: Eine Nacht im Zeichen des Wissens

Warm anziehen musste man sich, als man in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Museum zu Museum wanderte. Die Stadt bot in diesem Jahr wieder einiges an Sehenswürdigkeiten und Ausstellungen im Rahmen der Langen Nacht der Museen. Museum am Dom, Stadtmuseum und das Museum für Geschichte der Arbeiterbewegung sowie das Museum Niederösterreich empfingen die Gäste in den Nachtstunden.

Es gab Sonderführungen, die Möglichkeit die Dauerausstellung anzusehen und außerdem konnte man im Haus für Natur bei der Kreativstation lustige Fledermäuse basteln.