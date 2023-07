Alexander Eder rockte am St. Pöltner Splash Hard

Das St. Pöltner Splash Hard gilt für viele St. Pöltner schon als Fixpunkt im Sommer. Eine bunte Mischung aus Musik, Sport-Action, Fun und Chill-out sorgen für Abwechslung bei den Besuchern. Bei besten Wetter startete man am Ratzersdorfer See mit einem Volleyballturnier und einigen anderen sportliche Highlights in den Tag.

Dabei erreichte das Team „Dreamteam“ den ersten Platz. Unter anderem gab es aber auch eigens aufgestellte Steilwänden, wo man das Klettern üben konnte und bei den St. Pöltner Invaders wurden den Besuchern die Grundzüge des America Football beigebracht. Bereits zum zweiten Mal fand auch der Wassersporttag der Naturfreunde im Rahmen von Splash Hard statt. Sportbegeisterte konnten Fun-Sportarten wie Flying Fox, Parkour, Micro-Soccer und Stand-up-Paddling kostenlos ausprobieren.

„Wir freuen uns, dass die Jugendmarke AK Young seit bereits neun Jahren so gut von den Jugendlichen angenommen wird. Splash Hard ist ein Fixtermin im Partykalender der jungen Menschen. Der Mix aus Spaß, Sport-Action, Information und guter Musik überzeugt. Die Jugendlichen wissen genau, was sie wollen, und wir stehen ihnen als starker und verlässlicher Partner zur Seite“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzenden Markus Wieser.

Nachdem den ganzen Tag schon Künstler wie „DJ Ella Mevcheck“ oder „Khira Ayers“ für Livemusik sorgten, folgte gegen 20.30 Uhr dann Staract Alexander Eder. Mit seiner unvergleichlichen Stimme und seiner explosiven Art auf der Bühne brachte der Niederösterreicher die Stimmung im Publikum zum Sonnenuntergang nochmal so richtig zum kochen. Eder spielte dabei Hits wie „Ganz normal gestört“ oder „Ich will noch nicht nach Hause“.