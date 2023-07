AK-Young-Festival Splash Hard am Ratzersdorfer See geht in die siebente Runde

Sänger Alexander Eder wird beim "Splash Hard" ab 20.30 Uhr die Bühne rocken. Foto: VAZ, Martino Le

Z um siebten Mal veranstaltet die AK Young das Open-Air-Festival am Ratzersdorfer See. Am Samstag, 22. Juli, erwarten Gäste ein Flying Fox, ein Beach-Volleyballturnier sowie ein Konzert von Alexander Eder.

Sommer, Sonne und Strandfeeling am Ratzersdorfer See heißt es wieder am Samstag, 22. Juli, ab 13 Uhr. Die AK Young veranstaltet wieder ihr „Splash Hard“-Festival. Eine bunte Mischung aus Musik, Sport-Action, Fun und Chill-out sollen für einen abwechslungsreichen Abend bei Besucherinnen und Besuchern sorgen. Im Action-Corner können Gäste ab 13 Uhr Trend-Sportarten wie Flying Fox, Beachvolleyball, SUP, Kletterturm, Spider Rock sowie Parkour kostenlos testen und beim Beachvolleyball-Turnier ihren Kampfgeist beweisen. Zu den Highlights zählen Freerunning, Football und Cheerleading Workshops. Beachvolleyball-Turnier Ab 14 Uhr startet das Beach-Volleyballturnier. Die Anmeldungen laufen vor Ort bis 13.30 Uhr. Gespielt wird in Teams mit vier Personen. Workshops zum Mitmachen Ab 14.30 Uhr bietet die Freerunning Factory einen Freerunning Workshop an. Der Footballverein “Invaders” lädt ab 16.30 Uhr zu einem Football Workshop, bei dem verschiedene Techniken wie werfen, fangen, Routen laufen, Fieldgoal Kicking gezeigt werden. Beim Cheerleading Workshop ab 16.30 Uhr können Gäste Stunts, Tubling und Dance erleben. Für alle, die gerne die Hüften kreisen lassen, bietet der Hula-Hoop Workshop um 15.00 Uhr die perfekte Möglichkeit zum Üben. Star Act und Live-DJs Bereits ab 14 Uhr stehen Live-DJs auf der See-Bühne und sollen für chilligen Sound sorgen. Um 20.30 Uhr wird der Star-Act Alexander Eder die Bühne rocken. Gratis Shuttle Von 19.30 bis 00.30 Uhr bringt ein kostenloses Shuttle-Service die Eventbesucherinnen und -besucher vom Hauptbahnhof St. Pölten zum Ratzersdorfer See und retour.