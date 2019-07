Sechste Auflage vom Sommer-Open-Air "SPLASH HARD" .

AK YOUNG - die Jugendmarke der Arbeiterkammer - feiert heuer bereits zum sechsten Mal das Open-Air-Festival Splash Hard am Ratzersdorfer See. Die Party steigt am 13. Juli mit Star-Acts LEMO und Zweikanalton, Sport-Action & Fun.