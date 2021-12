„Futter statt Böller“: Fotografin spendete Bilder fürs Tierwohl

Die Aufnahmen reichen von den Ötschergräben bis zur schottischen Küste. Ausgewählte Stücke gab es bei der Versteigerung für die Aktion „Futter statt Böller“ zu erstehen.

Wer ebenfalls die Aktion „Futter statt Böller“ unterstützen möchte, hat dazu an Silvester die Möglichkeit.

Wer sich Feuerwerk spart und stattdessen Futter kauft, kann dieses am Freitag, 31. Dezember, von 9 bis 11 Uhr am Kundenparkplatz von Farben Christoph in der Mariazeller Straße abgeben. Die Spenden kommen dem Tierschutzverein St. Pölten und der Futterbox zugute.