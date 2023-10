Kaffee-Plausch mit der St. Pöltner Polizei

Traisenpark, Domplatz, Rathausplatz. Die Polizei zeigt in den nächsten Tagen besondere Präsenz in der Landeshauptstadt (und auch rundherum). Ausgerüstet mit Kaffee stehen sie unter dem Motto „Beim Reden kommen d´Leut zamm“ an belebten Plätzen, um zu Plaudern. Beim „Coffee with Cops“ im Rahmen der Initiative „Gemeinsam.sicher“ist der direkte Kontakt mit der Bevölkerung das Ziel. Die Menschen können sich auf Augenhöhe austauschen, Probleme bereden, Fragen stellen – und den Menschen hinter der Uniform kennenlernen. Hemmschwellen sollen so auch abgebaut und und das Sicherheitsgefühl abgefragt und verbessert werden.

Bis Montag, 9. Oktober, steht die Polizei mit „Coffee with Cops“ in der Stadt und in der Region für persönliche Gespräche mit einer Tasse Kaffee bereit. Termine siehe in der Infobox.